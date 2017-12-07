Очки Черчилля ушли с аукциона за 10 тысяч долларов

Торги в Лондоне были устроены аукционным домом Catherine Southon Auctioneers & Valuers. Устроители аукциона сообщили, что за очки, принадлежавшие
премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, развернулась настоящая битва.
Кэтрин Саутон, владелица аукционного дома: Catherine Southon Auctioneers & Valuers: «За очки развернулась ожесточенная борьба, многие люди делали ставки по телефону, и в итоге они достались покупателю из Великобритании».
Историки сообщили, что у Уинстона Черчилля было несколько пар очков: для чтения, для произнесения речей. Со временем они стали столь же неизменным атрибутом имиджа британского премьера, как сигара Черчилля или шляпа. В момент смерти Уинстона Черчилля 3 пары очков находились в офисе офтальмологов, обслуживавших премьер-министра. Одна из этих пар очков и ушла с аукциона.
В октябре с аукциона продали недокуренную Уинстоном Черчиллем в 1947 году сигару. Окурок за 12 тысяч долларов приобрел американский коллекционер.
Историки сообщили, что у Уинстона Черчилля было несколько пар очков: для чтения, для произнесения речей. Со временем они стали столь же неизменным атрибутом имиджа британского премьера, как сигара Черчилля или шляпа. В момент смерти Уинстона Черчилля 3 пары очков находились в офисе офтальмологов, обслуживавших премьер-министра. Одна из этих пар очков и ушла с аукциона.
В октябре с аукциона продали недокуренную Уинстоном Черчиллем в 1947 году сигару. Окурок за 12 тысяч долларов приобрел американский коллекционер.
Комментарии