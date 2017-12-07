В Приамурье ушел под лед автомобиль, три человека погибли

Автомобиль «Нива», в котором находились 5 человек, ушел под лед на реке Бурея в Амурской области.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области: «Накануне водитель отечественного автомобиля, в котором также находилось четверо пассажиров, ехал вдоль берега на реке Бурея в районе села Куликовка. В какой-то момент машина ушла под лед. Три человека выбраться из автомобиля не успели».
Место происшествия находится в 100 метрах от берега, глубина реки в этом месте составляет около 5 метров.
По сведениям спасателей, из тонущей машины не успели выбраться три человека: двое мужчин 1954 и 1940 годов рождения, и женщина 1956 года рождения. Водолазными работами займутся специалисты Амурского центра гражданской защиты, пишет «Интерфакс».
Место происшествия находится в 100 метрах от берега, глубина реки в этом месте составляет около 5 метров.
По сведениям спасателей, из тонущей машины не успели выбраться три человека: двое мужчин 1954 и 1940 годов рождения, и женщина 1956 года рождения. Водолазными работами займутся специалисты Амурского центра гражданской защиты, пишет «Интерфакс».
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