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    У побережья Греции задержан буксир с 6 тоннами марихуаны

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    У побережья Греции задержан буксир с 6 тоннами марихуаны

    У побережья Греции задержан буксир с 6 тоннами марихуаны

    Береговая охрана Греции провела спецоперацию по задержанию судна, перевозившего 6 тонн наркотиков.

    Как передает информагентство AMNA, буксир под флагом Танзании был задержан в море недалеко от греческого острова Крит. На борту судна было обнаружено 6 тонн марихуаны. СМИ оценивают стоимость перехваченной партии наркотика суммой 70 млн евро.

    Судно несколько дней находилось под наблюдением. В результате спецоперации задержаны 6 членов экипажа буксира, оказавшиеся гражданами Сирии. Ведется расследование.

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