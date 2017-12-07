Проданную за 400 млн долларов картину да Винчи выставят в эмиратском Лувре

Стала известна судьба картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира», входившей ранее в коллекцию русского миллиардера Дмитрия Рыболовлева.
Как сообщает пресс-служба филиала французского музея искусств Лувр в Абу-Даби, в коллекцию скоро войдет картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которую в ноябре продали на аукционе Christie’s за рекордные 400 миллионов долларов.
Сообщение об этом появилось в соцсетях и на сайте музея.
В середине ноября единственное из полотен Леонардо да Винчи, находившихся в частной коллекции, было продано на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордную сумму. Представители аукциона не раскрывают имя покупателя, предложившего за «Спасителя мира» 400 миллионов долларов.
Газета The New York Times утверждает, что картину на аукционе приобрел саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд, друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
До сих пор в мире ни за одно полотно не выкладывали такую сумму. Предыдущим рекордсменом была картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины», проданная с аукциона в 2015 году за 180 миллионов долларов. Но в случае с полотном «Спаситель мира» эксперты долго сомневались в том, что это подлинный Леонардо.
Торжественная церемония открытия филиала Лувра в Абу-Даби состоялось в ноябре. Площадь музея составляет почти сто тысяч квадратных метров. Музей в Абу-Даби будет носить звание филиала Лувра в течение 30,5 лет.
Сообщение об этом появилось в соцсетях и на сайте музея.
Le Salvator Mundi de Vinci viendra au #LouvreAbuDhabi pic.twitter.com/zW1z4pRoG9— Louvre Abu Dhabi (@LouvreAbuDhabi) 6 декабря 2017 г.
В середине ноября единственное из полотен Леонардо да Винчи, находившихся в частной коллекции, было продано на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордную сумму. Представители аукциона не раскрывают имя покупателя, предложившего за «Спасителя мира» 400 миллионов долларов.
Газета The New York Times утверждает, что картину на аукционе приобрел саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд, друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
До сих пор в мире ни за одно полотно не выкладывали такую сумму. Предыдущим рекордсменом была картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины», проданная с аукциона в 2015 году за 180 миллионов долларов. Но в случае с полотном «Спаситель мира» эксперты долго сомневались в том, что это подлинный Леонардо.
Торжественная церемония открытия филиала Лувра в Абу-Даби состоялось в ноябре. Площадь музея составляет почти сто тысяч квадратных метров. Музей в Абу-Даби будет носить звание филиала Лувра в течение 30,5 лет.
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