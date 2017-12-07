Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Российские клубы «Спартак» и ЦСКА пробиться в
плей-офф Лиги чемпионов не смогли.
По итогам матчей среды стали известны все участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. В число сеяных попали победившие в группах британские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», а также французский «Пари Сен-Жермен», «Рома» (Италия), «Барселона» (Испания) и турецкий клуб «Бешикташ».
Несеяными при жеребьевке будут швейцарский «Базель», немецкая «Бавария» (Германия), испанские клубы «Севилья» и, «Реал», английский «Челси», итальянский «Ювентус», украинский «Шахтер» и протугальский «Порту».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 11 декабря в швейцарском Ньоне.
Российские клубы выйти в плей-офф Лиги чемпионов не смогли: «Спартак» и ЦСКА заняли третьи места в своих группах и продолжат выступление в Лиге Европы, напоминает РИА Новости.
Несеяными при жеребьевке будут швейцарский «Базель», немецкая «Бавария» (Германия), испанские клубы «Севилья» и, «Реал», английский «Челси», итальянский «Ювентус», украинский «Шахтер» и протугальский «Порту».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 11 декабря в швейцарском Ньоне.
Российские клубы выйти в плей-офф Лиги чемпионов не смогли: «Спартак» и ЦСКА заняли третьи места в своих группах и продолжат выступление в Лиге Европы, напоминает РИА Новости.
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