Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

    комментировать

    Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

    Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

    Российские клубы «Спартак» и ЦСКА пробиться в плей-офф Лиги чемпионов не смогли.

    По итогам матчей среды стали известны все участники 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. В число сеяных попали победившие в группах британские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», а также французский «Пари Сен-Жермен», «Рома» (Италия), «Барселона» (Испания) и турецкий клуб «Бешикташ».

    Несеяными при жеребьевке будут швейцарский «Базель», немецкая «Бавария» (Германия), испанские клубы «Севилья» и, «Реал», английский «Челси», итальянский «Ювентус», украинский «Шахтер» и протугальский «Порту».

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 11 декабря в швейцарском Ньоне.

    Российские клубы выйти в плей-офф Лиги чемпионов не смогли: «Спартак» и ЦСКА заняли третьи места в своих группах и продолжат выступление в Лиге Европы, напоминает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru