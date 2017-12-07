«Спартак» потерпел историческое поражение от «Ливерпуля» и не вышел в плей-офф ЛЧ

Футболисты «Ливерпуля» на своем поле забили семь безответных голов в ворота «Спартака» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Футболисты московского «Спартака» проиграли «Ливерпулю» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу со счетом 0:7. Уже к 19-й минуте в ворота «Спартака» влетели три мяча. На 4-й минуте Фелиппе Коутинью реализовал пенальти. Он же забил голы в ворота «Спартака» на 15-й и 50-й минутах. Также в составе «Ливерпуля» отличились Роберто Фирмино (18), Садио Мане (47, 60), Мохамед Салах (86).
«Спартак» занял третье место в группе и продолжит выступление в Лиге Европы.
Это поражение стало для «Спартака» самым крупным в истории. До этого дня худшим результатом красно-белых был проигрыш «Ливерпулю» со счетом 0:5 в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2002 году.
Напомним, накануне московский ЦСКА потерпел поражение от английского «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.
«Спартак» занял третье место в группе и продолжит выступление в Лиге Европы.
Это поражение стало для «Спартака» самым крупным в истории. До этого дня худшим результатом красно-белых был проигрыш «Ливерпулю» со счетом 0:5 в матче группового этапа Лиги чемпионов в 2002 году.
Напомним, накануне московский ЦСКА потерпел поражение от английского «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.
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