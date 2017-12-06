Минобороны РФ: ИГ не побеждено в зоне ответственности США в Ираке, а не в Сирии

В Минобороны РФ прокомментировали заявление представителей Пентагона о том, что боевики «Исламского государства» в Сирии еще не побеждены, и назвали эти измышления поводом для США оставить свои войска на территории САР.
В Минобороны РФ ответили на заявления представителя Пентагона Эрика Пэхона о том, что боевики «Исламского государства» в Сирии еще не побеждены.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Если ИГИЛ, как упоминает представитель Пентагона, еще где-то и не побеждено, то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака. Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это „бревно“ в своем глазу. Слова о якобы не побежденном ИГИЛ в Сирии — искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирийской Арабской Республике».
По словам Конашенкова, Минобороны РФ рекомендует проявлять уважение к суверенитету Сирии и общепринятым нормам международного права. Конашенков также напомнил, что зарождение запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ террористической группировки ИГИЛ, экспансия в Ираке и вторжение в Сирию происходили де-факто при молчаливом невмешательстве Пентагона.
Игорь Конашенков: «Обстановку в Сирийской Арабской Республике удалось стабилизировать, а теперь и полностью разгромить ИГИЛ именно благодаря российской военной операции, начавшейся с 30 сентября 2015 года».
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин президент объявил о том, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов, подчеркнув, что отдельные очаги сопротивления все еще могут сохраняться. А в Генштабе ВС РФ заявили, что Сирия полностью освобождена от террористов, а все бандформирования ИГИЛ уничтожены. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что боевики ИГИЛ фактически выбиты из Сирии и Ирака и что теперь террористы могут «разбежаться» по всему миру. А представитель Пентагона Эрик Пэхон выступил с заявлением о том, что боевики «Исламского государства» в Сирии еще не побеждены.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Если ИГИЛ, как упоминает представитель Пентагона, еще где-то и не побеждено, то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака. Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это „бревно“ в своем глазу. Слова о якобы не побежденном ИГИЛ в Сирии — искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирийской Арабской Республике».
По словам Конашенкова, Минобороны РФ рекомендует проявлять уважение к суверенитету Сирии и общепринятым нормам международного права. Конашенков также напомнил, что зарождение запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ террористической группировки ИГИЛ, экспансия в Ираке и вторжение в Сирию происходили де-факто при молчаливом невмешательстве Пентагона.
Игорь Конашенков: «Обстановку в Сирийской Арабской Республике удалось стабилизировать, а теперь и полностью разгромить ИГИЛ именно благодаря российской военной операции, начавшейся с 30 сентября 2015 года».
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин президент объявил о том, что операции на восточном и западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов, подчеркнув, что отдельные очаги сопротивления все еще могут сохраняться. А в Генштабе ВС РФ заявили, что Сирия полностью освобождена от террористов, а все бандформирования ИГИЛ уничтожены. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что боевики ИГИЛ фактически выбиты из Сирии и Ирака и что теперь террористы могут «разбежаться» по всему миру. А представитель Пентагона Эрик Пэхон выступил с заявлением о том, что боевики «Исламского государства» в Сирии еще не побеждены.
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