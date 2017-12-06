Реставраторы преподнесли ценный подарок школьному центру Эрмитажа

Теперь у ребят есть дубовое панно — копия витражной композиции XVI века.

Школьный центр Государственного Эрмитажа отпраздновал появление в отремонтированных помещениях у Иорданской лестницы копии витражных композиций XVI века из церкви Святой Марии во Франкфурте-на-Одере.



Панно в массивной дубовой раме было выполнено 15 лет назад мастерами лаборатории научной реставрации Эрмитажа. Роскошный подарок от руководства музея самым юным его посетителям — знак того, что здесь по-прежнему главными учителями считают шедевры мирового искусства.



Сегодня маленьким участникам праздника были предложены игра-пазл «Собери витраж», а так же мастер-класс от ведущих реставраторов. В ответ юные таланты устроили концерт классической музыки, на котором почетное место в партере отвели директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.