Петербургские вольеры начала обживать якутская Снежинка

Сегодня в Ленинградском зоопарке журналистам показали новую озорную хищницу.

Годовалая белая медведица с сегодняшнего дня официально прописана в Ленинградском зоопарке. В присутствии многочисленных гостей прибывшая из Якутии юная полярная хищница заняла предложенные ей вольеры.



Можно сказать, что это трехкомнатная квартира со спальней, игровой комнатой и бассейном. Хаарчаана, в переводе с якутского Снежинка, так увлеклась новыми игрушками, что даже не сразу обратила внимание на приготовленные угощения.



Съев самую большую из предложенных рыб, она приступила к забегам по своему большому дому. Поведение медведицы убеждает зоологов, что переезд для нее прошел успешно, а характер позволит быстро освоиться на новом месте.



Хаарчаана — дочка дикой медведицы, которую еще детенышем спасли инспекторы в Восточно-Сибирском море, и самца Ломоносова. Он родился в Петербурге, а потом уехал в Якутск. Мама Ломоносова до сих пор живет в Ленинградском зоопарке.



Так что после завершения ремонта основного вольера с большим бассейном Снежинка будет жить по соседству с бабушкой. Зоологи надеются, что в свое время ей найдется и достойный жених.