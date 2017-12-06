Казнить нельзя помиловать
ТВ-Эфир
Казнить нельзя помиловать
    •  
    Петербургские вольеры начала обживать якутская Снежинка. Санкт-Петербург, Якутия, животные, зоопарки, медведи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские вольеры начала обживать якутская Снежинка

    Петербургские вольеры начала обживать якутская Снежинка

    комментировать

    Петербургские вольеры начала обживать якутская Снежинка

    Петербургские вольеры начала обживать якутская Снежинка

      Сегодня в Ленинградском зоопарке журналистам показали новую озорную хищницу.

      Годовалая белая медведица с сегодняшнего дня официально прописана в Ленинградском зоопарке. В присутствии многочисленных гостей прибывшая из Якутии юная полярная хищница заняла предложенные ей вольеры.

      Можно сказать, что это трехкомнатная квартира со спальней, игровой комнатой и бассейном. Хаарчаана, в переводе с якутского Снежинка, так увлеклась новыми игрушками, что даже не сразу обратила внимание на приготовленные угощения.

      Съев самую большую из предложенных рыб, она приступила к забегам по своему большому дому. Поведение медведицы убеждает зоологов, что переезд для нее прошел успешно, а характер позволит быстро освоиться на новом месте.

      Хаарчаана — дочка дикой медведицы, которую еще детенышем спасли инспекторы в Восточно-Сибирском море, и самца Ломоносова. Он родился в Петербурге, а потом уехал в Якутск. Мама Ломоносова до сих пор живет в Ленинградском зоопарке.

      Так что после завершения ремонта основного вольера с большим бассейном Снежинка будет жить по соседству с бабушкой. Зоологи надеются, что в свое время ей найдется и достойный жених.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru