Сегодня в Петербурге вновь говорили о смертельной лихорадке, три года назад посеявшей панику во всем мире.

В Северной столице эпидемиологи России и Гвинеи подвели итоги борьбы с Эболой. По словам специалистов, наши ученые одними из первых откликнулись на призыв объединить усилия по борьбе с тогда еще новой угрозой.



Программа предусматривала создание лабораторной базы, подготовку кадров и поддержку российско-гвинейских проектов. В 2014-м в Африку были направлены специалисты и медицинское оборудование.



Кроме того, ученые провели вакцинацию жителей Гвинеи новейшим российским препаратом. Однако на этом программа сотрудничества не заканчивается. Специалисты готовятся ко второму этапу борьбы со смертельной лихорадкой, который намечен на 2018–2020 годы.



Отметим, что Эбола известна миру с 1976 года, когда ее впервые заболел гражданин Заира (с 1997 года — Демократическая Республика Конго). Всего, по данным ВОЗ, за это время в странах Африки от геморрагической лихорадки Эбола скончались 5826 человек. Эпидемия 2014 года стала самой крупной за 40 лет.