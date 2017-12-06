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    «Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам задержанных в Москве рейсов. авиакомпании, Аэрофлот, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам задержанных в Москве рейсов

    «Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам задержанных в Москве рейсов

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    «Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам задержанных в Москве рейсов

    «Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам задержанных в Москве рейсов

      «Аэрофлот» предоставит компенсации пассажирам шести рейсов, задержанных в минувшую пятницу в «Шереметьево».

      Решение компенсировать неудобства от долгого ожидания в салоне принято по инициативе общественного совета «Аэрофлота». Тем, кто отказался от перелёта, компенсация тоже положена. Для экономкласса это 5 тысяч рублей, или, если клиент пожелает, 10 тысяч бонусных миль. Для бизнес-класса — 10 тысяч рублей или 20 тысяч миль.

      Напомним, в конце прошлой недели в Шереметьево были отменены или задержаны около 100 рейсов «Аэрофлота», многие вылеты задержались на несколько часов, при этом пассажиры сидели в самолетах.

      При этом «Аэрофлот» подчеркивает, что задержки произошли не по вине авиакомпании: самолеты были готовы к взлету, но не получили от аэропорта точное время разрешения на вылет. В Шереметьево объяснили, что не могли дать информацию о вылете, так аэропорт работал в сложнейших погодных условиях.

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