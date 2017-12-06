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    Организаторы Олимпиады выделят российским спортсменам специальные гранты. МОК, Олимпиада, допинг, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОрганизаторы Олимпиады выделят российским спортсменам специальные гранты

    Организаторы Олимпиады выделят российским спортсменам специальные гранты

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    Организаторы Олимпиады выделят российским спортсменам специальные гранты

    Организаторы Олимпиады выделят российским спортсменам специальные гранты

    Организаторы Олимпиады выделят российским спортсменам специальные гранты

      Сегодня в России и мире спорят о справедливости вердикта МОК об ограниченном участии наших спортсменов в Олимпиаде. По решению исполкома, в Южную Корею россияне смогут поехать только под нейтральным флагом. При этом список олимпийцев должна окончательно утвердить специальная комиссия.

      Под санкции попал и Олимпийский комитет России — его членство в международной структуре приостановлено. Это влечет за собой вполне конкретные организационные и финансовые вопросы. К примеру, за чей счет российским спортсменам предложено участвовать в соревнованиях.

      «Чистые» российские спортсмены будут выступать в форме, на которой будет написано «Олимпиец из России». МОК решил, что оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане выделит специальные денежные гранты российским спортсменам для обеспечения их полноценного участия в Играх.

      Сегодня российских спортсменов поддержали многие звезды спорта. Например, знаменитые французский биатлонист и двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что почти не мыслит Олимпиады без россиян.

      Мартен Фуркад: «Нам часто задают вопрос — должна ли российская команда участвовать в Олимпиаде? Для меня Олимпийские игры почти немыслимы без участия России, этой огромной страны, где почти все зимние игры очень популярны. Это было бы очень печально. В России немало „чистых“ спортсменов высокого уровня подготовки».

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Вадима Глускера.



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