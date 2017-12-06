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    Аэропорт Шереметьево открыл полосу после ЧП с самолетом Airbaltic. авиационные катастрофы и происшествия, аэропорт Шереметьево, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАэропорт Шереметьево открыл полосу после ЧП с самолетом Airbaltic

    Аэропорт Шереметьево открыл полосу после ЧП с самолетом Airbaltic

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    • Фото: 03_sergey / instagram.com
    Аэропорт Шереметьево открыл полосу после ЧП с самолетом Airbaltic

    Аэропорт Шереметьево открыл полосу после ЧП с самолетом Airbaltic

    Аэропорт Шереметьево открыл полосу после ЧП с самолетом Airbaltic
    • Фото: 03_sergey / instagram.com

      • Московский аэропорт Шереметьево объявил об открытии взлетно-посадочной полосы после инцидента с самолетом Airbaltic.

      Столичный аэропорт Шереметьево открыл взлетно-посадочную полосу, которая была закрыта в среду днем после того, как пассажирский самолет выкатился за ее пределы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

      Из сообщения Шереметьево: «Аэропорт Шереметьево открывает временно закрытую взлетно-посадочную полосу и переходит на работу с двумя ВПП».

      Ранее сегодня стало известно, что приземлившийся самолет при выходе на рулежную дорожку выкатился на 5 метров за пределы полосы. В результате инцидента никто не пострадал. Сообщалось также, что на борту самолета был министр транспорта Латвии Улдис Аугулис.

      В авиакомпании AirBaltic причиной инцидента назвали сильный ветер и гололедицу. Из-за ЧП 22 рейса из Шереметьево были отменены.

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