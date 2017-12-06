Амбулатория в тропиках: как петербургский врач помогал спасать потомков Майя

Российские врачи-волонтеры собирают средства для строительства больниц в бедных странах Центральной Америки. Наши медики уже построили амбулаторию в Гватемале, теперь очередь за Никарагуа. Корреспондент НТВ встретилась с врачами общемировой практики.

Чтобы отправиться на край света спасать потомков племени Майя, Александр Бураков ежедневно после учебы трудился санитаром. Заработав на билет до Гватемалы, он и представить не мог, насколько бесценный опыт получит.



Александр Бураков, врач общей практики: «Там можно было почувствовать себя врачом. Никто не стоит за спиной, полагаетесь полностью на себя, ощущаете ответственность. Это вас мотивирует учиться больше, лучше».



Но прежде чем начать спасать, пришлось долго месить цемент. Клиника должна была устоять при землетрясениях. Здесь они часто случаются, ведь в Гватемале 33 вулкана. Русскую клинику построили на пересечении множества горных дорог. Тут Александр словно попал в сказку про доброго доктора Айболита. Правда, и с опасными эпизодами тоже пришлось столкнуться.



Для участников никаких гарантий: поехал — будь готов к рискам. В ту ночь их позвали спасать дедушку от резаной раны. Мачете тут универсальное орудие труда, поэтому такие травмы приходилось лечить ежедневно. А заодно и объяснять, что привычные для племени народные средства не всегда помогают.



Александр Бураков, врач общей практики, студент 5-го курса Первого медицинского университета: «Один дедушка, когда болел, прикладывал помидоры на голову. У него язва образовалась, а помидоры тухнут, кислоту образовывают и раздражают кожу».



Они быстро научились по длине и расцветке юбки различать, из какого региона пациентка. Подружились с местными шаманами. Даже стали учить жителей деревни русскому языку и все вместе болеть за российскую команду, когда по радио транслируют футбольные матчи.



За лекарствами приходилось ездить на остров Гандураса. Одно из таких путешествий автостопом по Латинской Америке с рюкзаком дорогостоящих медикаментов за спиной Александр до сих пор помнит в деталях и лицах.



Узнав, что его помощь снова нужна, он не раздумывая согласился участвовать. Теперь спешит на встречу с автором. Виктория как раз та, которая вдохновляет людей со всего мира спасать племена Майя. Теперь ей как врачу доверяют даже опытные шаманы, целители и повитухи. Традиционную медицину она старается применять осторожно, не нарушая местных обычаев.



Виктория Валикова, российский врач-инфекционист, тропиколог и основатель проекта «Клиника на краю Земли»: «Перед родами они убивают животное, читают молитвы, заклинания, оказывают сильную психологическую поддержку».



В Петербурге Виктория всего на один день с надеждой, что, послушав ее тропические байки о приключениях в джунглях, кто-то еще захочет стать частью волонтерской команды, передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.