Генштаб: Сирия полностью освобождена от террористов

На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ (террористическая операция, запрещена в РФ), в Сирии не существует, отметили в Генштабе ВС РФ.
Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования ИГИЛ уничтожены, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.
Валерий Герасимов, первый заместитель министра обороны РФ: «Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину».
Герасимов рассказал, что «сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы в (провинции Дейр-эз-Зор) и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга».
Территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует, — подчеркнул глава Генштаба.
В комитета Совета Федерации по обороне отметили, что остатки сирийских радикальных исламистов, возможно, переместятся в Ирак, Турцию и Египет. Поддерживать порядок в стране будут войска Сирии при поддержке размещенных в Хмеймиме баз ВКС РФ.
В Госдуме подтвердили, что Москва предполагает оставить две российские военные базы и центр примирения в Сирии.
Ранее Владимир Путин сообщил журналистам о докладе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об окончании боевой работы в Сирии. «Закончена полной победой и разгромом террористов», — подчеркнул российский лидер.
Валерий Герасимов, первый заместитель министра обороны РФ: «Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину».
Герасимов рассказал, что «сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы в (провинции Дейр-эз-Зор) и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга».
Территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует, — подчеркнул глава Генштаба.
В комитета Совета Федерации по обороне отметили, что остатки сирийских радикальных исламистов, возможно, переместятся в Ирак, Турцию и Египет. Поддерживать порядок в стране будут войска Сирии при поддержке размещенных в Хмеймиме баз ВКС РФ.
В Госдуме подтвердили, что Москва предполагает оставить две российские военные базы и центр примирения в Сирии.
Ранее Владимир Путин сообщил журналистам о докладе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об окончании боевой работы в Сирии. «Закончена полной победой и разгромом террористов», — подчеркнул российский лидер.
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