Сбежавший в США бывший глава московской антидопинговой лаборатории стал одним из «героев» программы «Международная пилорама».
Показания беглого химика стали одним из оснований для решения Международного олимпийского комитета, который во вторник вечером запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны на Играх в Южной Корее.
«Мой поклеп был не напрасным,
Отомстил за дурку так:
Шьют не бело-сине-красный,
А нейтральный русским флаг».
Подробности — в видеоматериале.
В конце ноября Следственный комитет России объявил, что у него есть доказательства уязвимости базы данных Московской антидопинговой лаборатории и удаленной работы в ней Родченкова после его отъезда в США. У Родченкова была возможность бесконтрольно изменять базы данных вплоть до июня 2016 года. На днях на НТВ было опубликовано интервью с беглым информатором, в котором он пообещал «уничтожить олимпийский спорт» в России.
«Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном выйдет в эфир НТВ в субботу, 9 декабря, в 23:40.
«Мой поклеп был не напрасным,
Отомстил за дурку так:
Шьют не бело-сине-красный,
А нейтральный русским флаг».
Подробности — в видеоматериале.
В конце ноября Следственный комитет России объявил, что у него есть доказательства уязвимости базы данных Московской антидопинговой лаборатории и удаленной работы в ней Родченкова после его отъезда в США. У Родченкова была возможность бесконтрольно изменять базы данных вплоть до июня 2016 года. На днях на НТВ было опубликовано интервью с беглым информатором, в котором он пообещал «уничтожить олимпийский спорт» в России.
«Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном выйдет в эфир НТВ в субботу, 9 декабря, в 23:40.
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