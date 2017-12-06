Петербуржец отблагодарил эвакуаторщика рублем: видео

Жители города на Неве сняли на видео инцидент, похожий на передачу взятки.
Наблюдение велось из окна дома на 4-й Советской улице. В кадр попало общение владельца иномарки с водителем эвакуатора.
Авторы ролика отмечают, что один из героев распечатал чемодан и передал другому билеты банка России. После этого камера переместилась на отъезжающий автомобиль ДПС.
Эту видеозапись посмотрели уже почти 50 тысяч пользователей Сети. При этом многие из них оставляют ироничные комментарии о том, кто и как будет делить те самые «билеты» и обмениваются личным опытом. Так, по словам одного из водителей, его машину сняли с эвакуатора за 700 рублей.
Авторы ролика отмечают, что один из героев распечатал чемодан и передал другому билеты банка России. После этого камера переместилась на отъезжающий автомобиль ДПС.
Эту видеозапись посмотрели уже почти 50 тысяч пользователей Сети. При этом многие из них оставляют ироничные комментарии о том, кто и как будет делить те самые «билеты» и обмениваются личным опытом. Так, по словам одного из водителей, его машину сняли с эвакуатора за 700 рублей.
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