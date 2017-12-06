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    Петербуржец отблагодарил эвакуаторщика рублем: видео. Санкт-Петербург, автомобили, взятки, соцсети, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржец отблагодарил эвакуаторщика рублем: видео

    Петербуржец отблагодарил эвакуаторщика рублем: видео

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    Петербуржец отблагодарил эвакуаторщика рублем: видео

    Петербуржец отблагодарил эвакуаторщика рублем: видео

      Жители города на Неве сняли на видео инцидент, похожий на передачу взятки.

      Наблюдение велось из окна дома на 4-й Советской улице. В кадр попало общение владельца иномарки с водителем эвакуатора.

      Авторы ролика отмечают, что один из героев распечатал чемодан и передал другому билеты банка России. После этого камера переместилась на отъезжающий автомобиль ДПС.

      Эту видеозапись посмотрели уже почти 50 тысяч пользователей Сети. При этом многие из них оставляют ироничные комментарии о том, кто и как будет делить те самые «билеты» и обмениваются личным опытом. Так, по словам одного из водителей, его машину сняли с эвакуатора за 700 рублей.

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