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    В выкатившемся за пределы ВПП самолете Аirbaltic находился министр транспорта Латвии. авиационные катастрофы и происшествия, аэропорт Шереметьево, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ выкатившемся за пределы ВПП самолете Аirbaltic находился министр транспорта Латвии

    В выкатившемся за пределы ВПП самолете Аirbaltic находился министр транспорта Латвии

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    • Фото: 03_sergey / instagram.com
    В выкатившемся за пределы ВПП самолете Аirbaltic находился министр транспорта Латвии

    В выкатившемся за пределы ВПП самолете Аirbaltic находился министр транспорта Латвии

    В выкатившемся за пределы ВПП самолете Аirbaltic находился министр транспорта Латвии
    • Фото: 03_sergey / instagram.com

      • Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что на борту Boeing-737–500, который попал в аварийную ситуацию в Шереметьево, находился его латвийский коллега.

      Министр транспорта Латвии был на рейсе самолета Airbaltic, который выкатился за пределы ВПП в Шереметьево, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Максим Соколов.

      Ранее в компании AirBaltic назвали причину инцидента в московском аэропорту. Прибывший из Риги Boeing-737–500 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сильного ветра и гололедицы. В компании добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, и извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

      Сейчас самолет буксируют на на стоянку для проверки. Визуальных дефектов у Boeing не обнаружили, сообщает «Интерфакс».

      Напомним, ранее сегодня стало известно, что приземлившийся самолет при вырулировании на рулежную дорожку выкатился на 5 метров за пределы полосы. Из-за авиаинцидента «Аэрофлот» отменил 22 рейса из Шереметьево и обратно. Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт.

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