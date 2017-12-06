В выкатившемся за пределы ВПП самолете Аirbaltic находился министр транспорта Латвии

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что на борту Boeing-
737–500, который попал в аварийную ситуацию в Шереметьево, находился его латвийский коллега.
Министр транспорта Латвии был на рейсе самолета Airbaltic, который выкатился за пределы ВПП в Шереметьево, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Максим Соколов.
Ранее в компании AirBaltic назвали причину инцидента в московском аэропорту. Прибывший из Риги Boeing-737–500 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сильного ветра и гололедицы. В компании добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, и извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.
Сейчас самолет буксируют на на стоянку для проверки. Визуальных дефектов у Boeing не обнаружили, сообщает «Интерфакс».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что приземлившийся самолет при вырулировании на рулежную дорожку выкатился на 5 метров за пределы полосы. Из-за авиаинцидента «Аэрофлот» отменил 22 рейса из Шереметьево и обратно. Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт.
Ранее в компании AirBaltic назвали причину инцидента в московском аэропорту. Прибывший из Риги Boeing-737–500 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сильного ветра и гололедицы. В компании добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, и извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.
Сейчас самолет буксируют на на стоянку для проверки. Визуальных дефектов у Boeing не обнаружили, сообщает «Интерфакс».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что приземлившийся самолет при вырулировании на рулежную дорожку выкатился на 5 метров за пределы полосы. Из-за авиаинцидента «Аэрофлот» отменил 22 рейса из Шереметьево и обратно. Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт.
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