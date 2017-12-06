Петербургский метрополитен полностью покрыли сетью Wi-Fi

Городская подземка завершила реализацию проекта по распространению беспроводного Интернета.

Сегодня Петербургский метрополитен окончательно подключили к беспроводному Интернету. Церемония прошла на станции метро «Крестовский остров», которая находится рядом со стадионом «Санкт-Петербург», где пройдут матчи чемпионата мира — 2018.



Символический ключ, больше похожий на рубильник, перед собравшимися журналистами включил губернатор города Георгий Полтавченко. Он сообщил, что инвестору проекта Wi-Fi в метро это обошлось почти в 1,3 млрд рублей. Обеспечивать бесперебойную связь со средней скоростью 250 мегабит в секунду будут почти 400 базовых станций подземки.



Предполагается, что метрополитен будет не единственным видом транспорта с бесплатным Интернетом. Сейчас профильный комитет ведет переговоры с инвестором о запуске единой сети Wi-Fi в автобусах, троллейбусах и трамваях.