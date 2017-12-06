Путин: РФ не будет бойкотировать Олимпийские игры в Пхёнчхане

Власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года, заявил президент РФ.
Власти не будут создавать препятствий российским спортсменам, которые решат выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин.
Владимир Путин, президент России: «Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве».
Путин отметил, что участие в Олимпиаде важно для спортсменов. Многие из них «шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни», передает слова президента ТАСС.
Владимир Путин: «Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию».
Окончательное решение об участии примут сами спортсмены на Олимпийском собрании, добавил Путин. Собрание состоится 12 декабря.
Накануне исполком Международного олимпийского комитета принял решение отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Российские спортсмены, не обвиненные в применении допинга, смогут выступить под олимпийским флагом, на всех церемониях российский гимн будет заменен на олимпийский. Дисквалифицирован также Олимпийский комитет России, он обязан выплатить МОК штраф в 15 млн долларов. Несколько российских спортивных чиновников были пожизненно отстранены от посещения Игр в качестве официальных лиц, среди них вице-премьер Виталий Мутко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена продолжать контакты с МОК, чтобы провести подробный анализ решения комитета.
Владимир Путин в среду принимает участие в мероприятиях, посвященных юбилею автомобильного завода ГАЗ. Ранее на встрече с работниками завода он объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.
Владимир Путин, президент России: «Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве».
Путин отметил, что участие в Олимпиаде важно для спортсменов. Многие из них «шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни», передает слова президента ТАСС.
Владимир Путин: «Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию».
Окончательное решение об участии примут сами спортсмены на Олимпийском собрании, добавил Путин. Собрание состоится 12 декабря.
Накануне исполком Международного олимпийского комитета принял решение отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Российские спортсмены, не обвиненные в применении допинга, смогут выступить под олимпийским флагом, на всех церемониях российский гимн будет заменен на олимпийский. Дисквалифицирован также Олимпийский комитет России, он обязан выплатить МОК штраф в 15 млн долларов. Несколько российских спортивных чиновников были пожизненно отстранены от посещения Игр в качестве официальных лиц, среди них вице-премьер Виталий Мутко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена продолжать контакты с МОК, чтобы провести подробный анализ решения комитета.
Владимир Путин в среду принимает участие в мероприятиях, посвященных юбилею автомобильного завода ГАЗ. Ранее на встрече с работниками завода он объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.
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