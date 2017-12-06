СМИ: тюленей под Петербургом заклевали чайки

Стали известны предварительные итоги расследования двойного убийства серых тюленей в поселке Репино, которое произошло в конце октября.
В инциденте, поразившем зоозащитников и представителей Минприроды, которые инициировали проверку, криминальной составляющей не обнаружено. В жестокой расправе над ластоногими на берегу Финского залива обвинили чаек. Однако ветеринары, осматривавшие погибших тюленей с подобными выводами не согласны. Они уверены, что рубленые раны на головах тюленей чайки нанести не могли.
Напомним, что тела двух крупных серых тюленей в Курортном районе Петербурга были обнаружены в конце октября. При беглом осмотре одного из них признаков насилия не обнаружилось. У второго была изуродована морда. Характер раны позволил выдвинуть версию, что увечье животному могли нанести рыбаки.
Напомним, что тела двух крупных серых тюленей в Курортном районе Петербурга были обнаружены в конце октября. При беглом осмотре одного из них признаков насилия не обнаружилось. У второго была изуродована морда. Характер раны позволил выдвинуть версию, что увечье животному могли нанести рыбаки.
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