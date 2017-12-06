Овечкин: участвовать в Играх в Пхёнчхане нужно

Александр Овечкин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета, разрешившего россиянам принять участие в Играх 2018 года под нейтральным флагом.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» подчеркнул, что спорт стоит «превыше всех амбиций».
При этом Овечкин заявил, что, по его мнению, российским спортсменам стоит принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, передает РИА Новости.
Александр Овечкин: «Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно».
Отметим, что сам Овечкин выступать на Олимпиаде не будет. Дело в том, что НХЛ не отпустила своих спортсменов на Игры. Овечкин не раз говорил, что протестует против этого решения Лиги, но ему пришлось подчиниться.
Напомним, ранее исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и отстранил сборную РФ от участия в Играх в Пхёнчхане. При этом «чистым» российским спортсменам разрешили поехать на Игры под олимпийским флагом. Теперь решение об участии в Олимпиаде будут принимать сами спортсмены на собрании 12 декабря.
Ранее с призывом поддержать российских олимпийцев выступили многие известные спортсмены. Так, знаменитый фигурист Евгений Плющенко заявил, что Олимпиаду ни в коем случае нельзя бойкотировать, подчеркнув, что атлеты, которые решат выступать под нейтральным флагом, все равно будут представлять Россию.
При этом Овечкин заявил, что, по его мнению, российским спортсменам стоит принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, передает РИА Новости.
Александр Овечкин: «Считаю, что спорт превыше всех амбиций, превыше всего. Участвовать в Играх нужно».
Отметим, что сам Овечкин выступать на Олимпиаде не будет. Дело в том, что НХЛ не отпустила своих спортсменов на Игры. Овечкин не раз говорил, что протестует против этого решения Лиги, но ему пришлось подчиниться.
Напомним, ранее исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и отстранил сборную РФ от участия в Играх в Пхёнчхане. При этом «чистым» российским спортсменам разрешили поехать на Игры под олимпийским флагом. Теперь решение об участии в Олимпиаде будут принимать сами спортсмены на собрании 12 декабря.
Ранее с призывом поддержать российских олимпийцев выступили многие известные спортсмены. Так, знаменитый фигурист Евгений Плющенко заявил, что Олимпиаду ни в коем случае нельзя бойкотировать, подчеркнув, что атлеты, которые решат выступать под нейтральным флагом, все равно будут представлять Россию.
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