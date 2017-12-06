Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Петербургские депутаты зачистят Думскую улицу от баров. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, алкоголь, депутаты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские депутаты зачистят Думскую улицу от баров

    Петербургские депутаты зачистят Думскую улицу от баров

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    Петербургские депутаты зачистят Думскую улицу от баров

    Петербургские депутаты зачистят Думскую улицу от баров

      На заседании парламента в Мариинском дворце депутаты предложили сократить количество питейных заведений рядом с Невским проспектом. Избавиться от Думской улицы как «пьяного угла» попросили местные жители.

      Подумать по поводу Думской улицы и не только сегодня предложили депутаты Законодательного собрания губернатору. Парламентский запрос был принят с подачи вице-спикера Сергея Соловьёва, а также депутата, экс-главы Центрального района Марии Щербаковой.

      Единороссы просят создать межведомственную комиссию, которая изучит ситуацию с избытком питейных заведений на Думской улице и в Малом Гостином дворе. Это, по их мнению, существенно усугубляет криминогенную обстановку.

      Во время принятия запроса выяснилась и другая неприятная деталь, над которой Георгию Полтавченко, видимо, тоже придется задуматься. Обращаться в администрацию Центрального района в Мариинском дворце больше считают нецелесообразным. Ответы на предыдущие депутатские запросы, по мнению парламентариев, оказались бесцеремонными отписками.

      На фоне такого либерального отношения к депутатским запросам в среде районных чиновников в Заксобрании задумались о новых способах контроля работы исполнительной власти. В Мариинском дворце всерьез заговорили о создании института парламентских расследований. Представить соответствующий законопроект обещают в ближайшие месяцы.

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