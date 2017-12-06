Жительница Астраханской области сожгла троих собутыльников

В Астраханской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех человек.
Трагедия произошла в ночь на 6 декабря в частном доме в селе Пологое Займище. Во время застолья подозреваемая сначала затеяла ссору с сыном хозяйки жилища, а потом взяла 1,5-литровую бутылку с бензином и, облив мебель, подожгла ее. После этого злоумышленница скрылась.
Участники застолья попытались справиться с огнем, однако сделать этого не смогли. В результате пожара погибли двое мужчин и женщина.
Как сообщили в управлении СК по Астраханской области, преступление было раскрыто по «горячим следам».
Участники застолья попытались справиться с огнем, однако сделать этого не смогли. В результате пожара погибли двое мужчин и женщина.
Как сообщили в управлении СК по Астраханской области, преступление было раскрыто по «горячим следам».
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