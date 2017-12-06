В Югре девять человек заразились гепатитом C во время очищения крови

Уголовное дело о халатности возбуждено в
Ханты-Мансийском автономном округе после того, как девять человек заразились инфекционной болезнью печени, проходя процедуру очищения крови.
По предварительным данным, заражение пациентов произошло «вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» врачами, сообщается на сайте СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
По версии следствия, заражение пациентов происходило в течение трех лет — с 2013 по 2016 годы во время процедуры по очищению крови. Известно о 9 случаях заражения инфекционной болезнью печени. Название лечебного учреждения в ведомстве не раскрывают.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Назначены криминалистические экспертизы, которые позволят выявить причинно-следственную связь между действиями медицинских работников и заболеванием пациентов.
По версии следствия, заражение пациентов происходило в течение трех лет — с 2013 по 2016 годы во время процедуры по очищению крови. Известно о 9 случаях заражения инфекционной болезнью печени. Название лечебного учреждения в ведомстве не раскрывают.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Назначены криминалистические экспертизы, которые позволят выявить причинно-следственную связь между действиями медицинских работников и заболеванием пациентов.
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