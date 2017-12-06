Дорога жизни под Петербургом погрузилась во тьму из-за маневра эскалатора

Ремонтно-восстановительные работы проходят на пятикилометровом участке перед поселком Приютино. Свет на магистрали обещают восстановить к вечеру 7 декабря.

Дорожники обнаружили место обрыва двух силовых кабелей, из-за которых пятикилометровый участок автомобильной Дороги жизни оказался обесточен на пять суток. Выяснилось, что на 7-м километре трассы коммуникации, питающие электричеством освещение на магистрали, были повреждены экскаватором. Он прокладывал траншею по проекту строительной компании, которая возводит там жилой комплекс.



По информации Всеволожского дорожного управления, отвечающего за содержание региональной дороги, сейчас освещения нет на трех километрах перед поселком Приютино. Но на месте продолжаются ремонтные работы, и застройщик оказывает посильную помощь в ликвидации последствий неосторожного маневра землеройной машины. Сообщается, что Дорога жизни будет полностью освещена к завтрашнему вечеру.



Пятикилометровый участок Дороги жизни погрузился во тьму из-за аварии на сетях днем 1 декабря. Перестал работать и светофор на опасном перекрестке. Возмущенные автомобилисты присылали фотографии ночных поездок.



Судя по снимкам, долгое время единственным источником света на трассе были только фары ближнего света самих машин. Особенно непросто пришлось водителям на участке с лесополосой от Рябовского шоссе до Приютинской улицы.