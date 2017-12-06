В городе-курорте под Калининградом установят памятник обедающим котам

В курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря появится скульптурная композиция с котами, которые едят рыбу с большой тарелки.
Памятник установят в сквере, который городские власти разбили на месте, где местные жители раньше кормили уличных котов. Традиция сохранилась и после благоустройства сквера, поэтому идея скульптурной композиции родилась сама собой, сообщается на сайте администрации Зеленогорска.
Композиция представляет собой большую тарелку с рыбой, вокруг которой сидят зеленоградские коты. Диаметр тарелки — около 80 сантиметров, фигуры котов чуть больше натуральной величины. Власти надеются, что любители кормить котов будут класть еду не на плитку или газон, а прямо в тарелку.
Отмечается, что работы по созданию скульптур подходят к концу. После художественной обработки их установят в сквере.
Композиция представляет собой большую тарелку с рыбой, вокруг которой сидят зеленоградские коты. Диаметр тарелки — около 80 сантиметров, фигуры котов чуть больше натуральной величины. Власти надеются, что любители кормить котов будут класть еду не на плитку или газон, а прямо в тарелку.
Отмечается, что работы по созданию скульптур подходят к концу. После художественной обработки их установят в сквере.
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