Самолет AirBaltic выкатился за пределы полосы в Шереметьево из-за ветра

Компания AirBaltic назвала причину авиаинцидента в московском аэропорту Шереметьево.
Как заявили в компании, Боинг-737–500, который прибыл в Москву из Риги, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сильного ветра и гололедицы.
Также в AirBaltic сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, и извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что приземлившийся самолет при вырулировании на рулежную дорожку выкатился на 5 метров за пределы полосы. Из-за авиаинцидента в Шереметьево на время пришлось сократить количество взлетно-посадочных операций.
Также в AirBaltic сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, и извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.
airBaltic confirms that today, on December 6, 2017, due to heavy winds and slippery taxiway its flight BT428 with Boeing 737–500 from Riga to Moscow, slid off the taxiway during taxiing after the landing in Moscow Sheremetyevo International Airport. pic.twitter.com/Us5UcTPz4b— airBaltic (@airBaltic) 6 декабря 2017 г.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что приземлившийся самолет при вырулировании на рулежную дорожку выкатился на 5 метров за пределы полосы. Из-за авиаинцидента в Шереметьево на время пришлось сократить количество взлетно-посадочных операций.
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