Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Самолет AirBaltic выкатился за пределы полосы в Шереметьево из-за ветра. авиационные катастрофы и происшествия, аэропорт Шереметьево, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамолет AirBaltic выкатился за пределы полосы в Шереметьево из-за ветра

    Самолет AirBaltic выкатился за пределы полосы в Шереметьево из-за ветра

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    • Фото: 03_sergey / instagram.com
    Самолет AirBaltic выкатился за пределы полосы в Шереметьево <nobr>из-за</nobr> ветра

    Самолет AirBaltic выкатился за пределы полосы в Шереметьево из-за ветра

    Самолет AirBaltic выкатился за пределы полосы в Шереметьево <nobr>из-за</nobr> ветра
    • Фото: 03_sergey / instagram.com

      • Компания AirBaltic назвала причину авиаинцидента в московском аэропорту Шереметьево.

      Как заявили в компании, Боинг-737–500, который прибыл в Москву из Риги, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сильного ветра и гололедицы.

      Также в AirBaltic сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, и извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.



      Напомним, ранее сегодня стало известно, что приземлившийся самолет при вырулировании на рулежную дорожку выкатился на 5 метров за пределы полосы. Из-за авиаинцидента в Шереметьево на время пришлось сократить количество взлетно-посадочных операций.

      Проскользили мимо рулежной дорожки. Ждем буксир. #шереметьево

      Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey)

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