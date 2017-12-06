В Москве арестовали вербовщика мигрантов в террористические группировки

В Москве взяли под стражу мужчину, который вербовал мигрантов в международные террористические организации.
По данным следствия, 23-летний злоумышленник с февраля 2016 года в Москве работал среди уроженцев стран Средней Азии. Их 23-летний мужчина вербовал в незаконные группировки, действующие на территории Сирии.
Суд по ходатайству следствия отправил вербовщика под арест. В ходе допроса мужчина признал свою вину, сообщили в столичном главке СК. Ему предъявлено обвинение по статье «Содействие в террористической деятельности».
Суд по ходатайству следствия отправил вербовщика под арест. В ходе допроса мужчина признал свою вину, сообщили в столичном главке СК. Ему предъявлено обвинение по статье «Содействие в террористической деятельности».
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