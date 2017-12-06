Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    В Москве арестовали вербовщика мигрантов в террористические группировки

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    В Москве арестовали вербовщика мигрантов в террористические группировки

    В Москве арестовали вербовщика мигрантов в террористические группировки

    В Москве взяли под стражу мужчину, который вербовал мигрантов в международные террористические организации.

    По данным следствия, 23-летний злоумышленник с февраля 2016 года в Москве работал среди уроженцев стран Средней Азии. Их 23-летний мужчина вербовал в незаконные группировки, действующие на территории Сирии.

    Суд по ходатайству следствия отправил вербовщика под арест. В ходе допроса мужчина признал свою вину, сообщили в столичном главке СК. Ему предъявлено обвинение по статье «Содействие в террористической деятельности».

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