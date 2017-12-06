Самолет Airbaltic выкатился за пределы ВПП в Шереметьево

Самолет выкатился за пределы
взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево, количество взлетно-посадочных операций аэропорта ограничено.
Инцидент произошел с самолетом латвийской авиакомпании AirBaltic. Источник в экстренных службах рассказал «Интерфаксу», что пассажирский самолет Боинг-737 после прилета из Риги при вырулировании со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку «не удержался в створе и выкатился передней стойкой шасси на 5 метров за пределы ВПП».
На борту самолета было 52 пассажира. Все они смогли покинуть судно. О пострадавших не сообщается.
Во время ожидания буксира находившиеся в самолете люди делали фото из окон иллюминатора.
Одна взлетно-посадочная полоса сейчас заблокирована. Предварительно, в аэропорту в течение двух часов будет работать только одна взлетно-посадочная полоса. В Шереметьево сокращается количество взлетно-посадочных операций, сообщил ТАСС источник, близкий к Шереметьево.
На борту самолета было 52 пассажира. Все они смогли покинуть судно. О пострадавших не сообщается.
Во время ожидания буксира находившиеся в самолете люди делали фото из окон иллюминатора.
Одна взлетно-посадочная полоса сейчас заблокирована. Предварительно, в аэропорту в течение двух часов будет работать только одна взлетно-посадочная полоса. В Шереметьево сокращается количество взлетно-посадочных операций, сообщил ТАСС источник, близкий к Шереметьево.
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