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Ментовские войны — 8
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    Росавиация проверит готовность аэропортов к новогодним нагрузкам. авиация, аэропорт Шереметьево, аэропорты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРосавиация проверит готовность аэропортов к новогодним нагрузкам

    Росавиация проверит готовность аэропортов к новогодним нагрузкам

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    Росавиация проверит готовность аэропортов к новогодним нагрузкам

    Росавиация проверит готовность аэропортов к новогодним нагрузкам

      Минтранс поручил Росавиации до конца недели проверить готовность аэропортов и авиакомпаний к повышенным нагрузкам в новогодние каникулы.

      Срочная проверка готовности аэропортов и авиаперевозчиков нужна, чтобы не повторилась недавняя ситуация в московских аэропортах, прежде всего в Шереметьево.

      Там в конце прошлой недели и начале этой были отменены или задержаны до 300 рейсов «Аэрофлота», многие вылеты задержались на несколько часов, при этом пассажиры сидели в самолетах.

      Перевозчик призвал к ответу аэропорт, который требовал от пилотов ждать разрешения на запуск двигателей. В Шереметьево объяснили, что не могли дать точную информацию о вылете, так аэропорт работал в сложнейших погодных условиях и зависел от ограничений, введенных Госкорпорацией по организации воздушного движения.

      В Госкорпорации же заявили, что Шереметьево — самый загруженный аэропорт России, и плохая погода всегда приводит к сдвигам в расписании. Чтобы разорвать порочный круг, Минтранс поручил разобраться в ситуации всем профильным структурам.

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