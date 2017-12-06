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    «Соревнования слабых»: зарубежные СМИ оценили решение МОК об отстранении России от Игр. допинг, МОК, Олимпиада. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Соревнования слабых»: зарубежные СМИ оценили решение МОК об отстранении России от Игр

    «Соревнования слабых»: зарубежные СМИ оценили решение МОК об отстранении России от Игр

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    «Соревнования слабых»: зарубежные СМИ оценили решение МОК об отстранении России от Игр

    «Соревнования слабых»: зарубежные СМИ оценили решение МОК об отстранении России от Игр

    «Соревнования слабых»: зарубежные СМИ оценили решение МОК об отстранении России от Игр

      Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским принять участие в Играх под нейтральным флагом. При этом Россия все равно будет упомянута — в случае участия спортсменов назовут Олимпийской командой из России. Готов ли Олимпийский комитет пойти на это или нет, по словам его президента Александра Жукова, станет известно в ближайшие дни.

      Безусловно, решение исполкома МОК имело последствия уже сегодня, ведь сессия исполкома продолжается. Например, сегодня должен был быть заслушан доклад по ходу подготовки к Зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, и делать его должен был Александр Жуков, который являлся главой координационной комиссии Игр. Но Жукова вчерашним решением временно отстранили от участия в Международном олимпийском комитете. В результате об Олимпиаде в Пекине рассказывал исполнительный директор организации Кристоф Дюби.

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      Впрочем, главное сегодня — это реакция международного спортивного сообщества на решение об участии в Играх в Корее «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и национальной символики. Министр по делам молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что «российские функционеры изнасиловали олимпийские ценности». А, например, издание New York Times открыто заявило: Олимпиада без России — это «соревнования слабых», а Игры 2018 года могут превратиться в борьбу между «незначительными» соперниками.

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      И все же в своей массе реакция зарубежных спортсменов и тренеров аккуратная и смешанная. Так, обозреватель Forbes Филип Бонди пишет, что решение МОК об отстранении России от Олимпиады «было правильным», но его последствия могут оказаться плачевными. Бонди поясняет, что теперь Россия может бойкотировать следующие Олимпиады, в том числе и Игры в Лос-Анджелесе в 2024 году. В этом случае телекомпании и организаторы потеряют много денег. Кроме того, решение МОК может «углубить разрыв» между Россией и Западом. Также автора статьи удручает, что зрители могут лишиться возможности наблюдать за такими спортсменами, как фигуристка Евгения Медведева, отмечает корреспондент НТВ Вадим Глускер.

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