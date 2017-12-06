Участники телепроекта «Идея на миллион» собрали первый миллион на краудфандинговой платформе

Более миллиона рублей менее чем за месяц — таких результатов достигли на краудфандинговой платформе молодые предприниматели, участвующие в телешоу НТВ.
Стартапы — участники шоу «Идея на миллион», организованного по инициативе Внешэкономбанка, уже собрали 1,1 миллиона рублей, разместив свои проекты на одной из крупнейших в России краудфандинговых платформ для привлечения финансирования.
Эта площадка помогает находить «народное финансирование» для различных творческих и технических разработок. Суть каждого из краудфандинговых проектов — заинтересовать как можно больше единомышленников и привлечь их средства для реализации заявленных целей. Лидеры сборов проекта «Идея на миллион» привлекли к себе внимание не только своими разработками, но и важной социальной составляющей. Так, один из проектов ведет сбор средств для создания образовательного робота для юных инженеров. Основатели одной из команд-участниц создают бионические протезы рук для маленьких супергероев, а первый банк в мессенджерах собирает деньги на обеспечение россиянам простого, удобного и безопасного доступа на криптовалютный рынок. Среди прочих проектов — тренажер для восстановления подвижности конечностей, фитнес-браслет для слежения за весом, первый мобильный банк для детей, уникальный дрон для транспортировки людей, конструктор еды, технология взаимодействия с рекламой через телевидение, первый роботизированный трактор, виртуальный планетарий, платформа для подбора персонала, «умные» идентификаторы, сервис для развития памяти и многие другие разработки молодых отечественных компаний, которые в ближайшие несколько лет могут завоевать рынок в своих нишах.
Телешоу предназначено для молодых бизнес-проектов. Для участия в нем было подано около 500 заявок, из них в лонг-лист вошли 35. Первый сезон шоу стартует на НТВ 12 декабря. Жюри, среди которых представители Внешэкономбанка, власти, бизнеса, инвестиционных фондов, институтов развития, звезды кино и телевидения, будет оценивать технологичность и рыночные перспективы стартапов. В финал шоу выйдут несколько проектов, 3 из которых станут призерами и получат шанс выиграть 25, 20 и 15 млн рублей на развитие бизнеса.
Эта площадка помогает находить «народное финансирование» для различных творческих и технических разработок. Суть каждого из краудфандинговых проектов — заинтересовать как можно больше единомышленников и привлечь их средства для реализации заявленных целей. Лидеры сборов проекта «Идея на миллион» привлекли к себе внимание не только своими разработками, но и важной социальной составляющей. Так, один из проектов ведет сбор средств для создания образовательного робота для юных инженеров. Основатели одной из команд-участниц создают бионические протезы рук для маленьких супергероев, а первый банк в мессенджерах собирает деньги на обеспечение россиянам простого, удобного и безопасного доступа на криптовалютный рынок. Среди прочих проектов — тренажер для восстановления подвижности конечностей, фитнес-браслет для слежения за весом, первый мобильный банк для детей, уникальный дрон для транспортировки людей, конструктор еды, технология взаимодействия с рекламой через телевидение, первый роботизированный трактор, виртуальный планетарий, платформа для подбора персонала, «умные» идентификаторы, сервис для развития памяти и многие другие разработки молодых отечественных компаний, которые в ближайшие несколько лет могут завоевать рынок в своих нишах.
Телешоу предназначено для молодых бизнес-проектов. Для участия в нем было подано около 500 заявок, из них в лонг-лист вошли 35. Первый сезон шоу стартует на НТВ 12 декабря. Жюри, среди которых представители Внешэкономбанка, власти, бизнеса, инвестиционных фондов, институтов развития, звезды кино и телевидения, будет оценивать технологичность и рыночные перспективы стартапов. В финал шоу выйдут несколько проектов, 3 из которых станут призерами и получат шанс выиграть 25, 20 и 15 млн рублей на развитие бизнеса.
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