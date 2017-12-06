Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Участники телепроекта «Идея на миллион» собрали первый миллион на краудфандинговой платформе

    комментировать

    Участники телепроекта «Идея на миллион» собрали первый миллион на краудфандинговой платформе

    Участники телепроекта «Идея на миллион» собрали первый миллион на краудфандинговой платформе

    Более миллиона рублей менее чем за месяц — таких результатов достигли на краудфандинговой платформе молодые предприниматели, участвующие в телешоу НТВ.

    Стартапы — участники шоу «Идея на миллион», организованного по инициативе Внешэкономбанка, уже собрали 1,1 миллиона рублей, разместив свои проекты на одной из крупнейших в России краудфандинговых платформ для привлечения финансирования.

    Эта площадка помогает находить «народное финансирование» для различных творческих и технических разработок. Суть каждого из краудфандинговых проектов — заинтересовать как можно больше единомышленников и привлечь их средства для реализации заявленных целей. Лидеры сборов проекта «Идея на миллион» привлекли к себе внимание не только своими разработками, но и важной социальной составляющей. Так, один из проектов ведет сбор средств для создания образовательного робота для юных инженеров. Основатели одной из команд-участниц создают бионические протезы рук для маленьких супергероев, а первый банк в мессенджерах собирает деньги на обеспечение россиянам простого, удобного и безопасного доступа на криптовалютный рынок. Среди прочих проектов — тренажер для восстановления подвижности конечностей, фитнес-браслет для слежения за весом, первый мобильный банк для детей, уникальный дрон для транспортировки людей, конструктор еды, технология взаимодействия с рекламой через телевидение, первый роботизированный трактор, виртуальный планетарий, платформа для подбора персонала, «умные» идентификаторы, сервис для развития памяти и многие другие разработки молодых отечественных компаний, которые в ближайшие несколько лет могут завоевать рынок в своих нишах.

    Телешоу предназначено для молодых бизнес-проектов. Для участия в нем было подано около 500 заявок, из них в лонг-лист вошли 35. Первый сезон шоу стартует на НТВ 12 декабря. Жюри, среди которых представители Внешэкономбанка, власти, бизнеса, инвестиционных фондов, институтов развития, звезды кино и телевидения, будет оценивать технологичность и рыночные перспективы стартапов. В финал шоу выйдут несколько проектов, 3 из которых станут призерами и получат шанс выиграть 25, 20 и 15 млн рублей на развитие бизнеса.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru