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    МВД РФ выступило категорически против «медицинской» марихуаны

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    МВД РФ выступило категорически против «медицинской» марихуаны

    МВД РФ выступило категорически против «медицинской» марихуаны

    В МВД РФ заявили, что в использовании легких наркотиков в медицинских целях нет никакой пользы.

    Как отметил начальник антинаркотического главка МВД Андрей Храпов, ведомство выступает категорически против использования в медицине таких наркотиков, как марихуана.

    Андрей Храпов, начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ: «Наше мнение — категорически против, мнение Минздрава — также категорически против… В этом нет никакой пользы, никакого медицинского эффекта, кроме ухудшения ситуации».

    Храпов подчеркнул, что для любых болезней, при которых можно было бы использовать марихуану, есть масса более качественных и безопасных фармацевтических аналогов, не вызывающих зависимости.

    При этом начальник главка отметил, что в странах, где разрешили использовать марихуану, «здравомыслящие люди приходят к выводу, что это на самом деле было неправильное, ненужное решение», передает РИА Новости.

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