МВД РФ выступило категорически против «медицинской» марихуаны

В МВД РФ заявили, что в использовании легких наркотиков в медицинских целях нет никакой пользы.
Как отметил начальник антинаркотического главка МВД Андрей Храпов, ведомство выступает категорически против использования в медицине таких наркотиков, как марихуана.
Андрей Храпов, начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ: «Наше мнение — категорически против, мнение Минздрава — также категорически против… В этом нет никакой пользы, никакого медицинского эффекта, кроме ухудшения ситуации».
Храпов подчеркнул, что для любых болезней, при которых можно было бы использовать марихуану, есть масса более качественных и безопасных фармацевтических аналогов, не вызывающих зависимости.
При этом начальник главка отметил, что в странах, где разрешили использовать марихуану, «здравомыслящие люди приходят к выводу, что это на самом деле было неправильное, ненужное решение», передает РИА Новости.
Андрей Храпов, начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ: «Наше мнение — категорически против, мнение Минздрава — также категорически против… В этом нет никакой пользы, никакого медицинского эффекта, кроме ухудшения ситуации».
Храпов подчеркнул, что для любых болезней, при которых можно было бы использовать марихуану, есть масса более качественных и безопасных фармацевтических аналогов, не вызывающих зависимости.
При этом начальник главка отметил, что в странах, где разрешили использовать марихуану, «здравомыслящие люди приходят к выводу, что это на самом деле было неправильное, ненужное решение», передает РИА Новости.
Комментарии