Ученые рассказали о вреде пеших прогулок по городу

Эксперты из Имперского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что загрязненный воздух нейтрализует положительный эффект от пеших прогулок по городу.
Результаты работы были опубликованы в журнале Lancet.
Для проведения исследования были выбраны 119 человек старше 60 лет. Причем 40 из них были абсолютно здоровы, 40 страдали от легочных заболеваний, у оставшихся 39 была диагностирована ишемическая болезнь сердца.
Одна часть участников эксперимента в течение 3–8 недель должна была гулять по Гайд-парку, а другая — по загруженной транспортом Оксфорд-стрит. Через какое-то время группы менялись местами. Ученые же измеряли концентрацию загрязнителей в обоих местах, а также ряд показателей здоровья у испытуемых.
В итоге выяснилось, что у здоровых людей после прогулки в парке увеличивалась жизненная емкость легких, а после прогулки по городской улице не изменялась, зато снижались другие показатели самочувствия. У людей с заболеванием легких и с ишемической болезнью сердца жизненная емкость легких незначительно увеличивалась в обоих случаях, однако все остальные показатели после ходьбы по оживленной улице резко падали.
По итогам исследования ученые рекомендовали горожанам избегать загрязненных зон при любой физической активности.
Для проведения исследования были выбраны 119 человек старше 60 лет. Причем 40 из них были абсолютно здоровы, 40 страдали от легочных заболеваний, у оставшихся 39 была диагностирована ишемическая болезнь сердца.
Одна часть участников эксперимента в течение 3–8 недель должна была гулять по Гайд-парку, а другая — по загруженной транспортом Оксфорд-стрит. Через какое-то время группы менялись местами. Ученые же измеряли концентрацию загрязнителей в обоих местах, а также ряд показателей здоровья у испытуемых.
В итоге выяснилось, что у здоровых людей после прогулки в парке увеличивалась жизненная емкость легких, а после прогулки по городской улице не изменялась, зато снижались другие показатели самочувствия. У людей с заболеванием легких и с ишемической болезнью сердца жизненная емкость легких незначительно увеличивалась в обоих случаях, однако все остальные показатели после ходьбы по оживленной улице резко падали.
По итогам исследования ученые рекомендовали горожанам избегать загрязненных зон при любой физической активности.
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