YouTube назвал самые популярные ролики 2017 года

YouTube назвал самые популярные музыкальные видео в уходящем году.
Бесспорным мировым хитом стал клип на песню Despacito Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает официальный блог Google Россия. Примечательно, что видео пуэрториканских музыкантов стало самым популярным не только за 2017 год, но и за все время существования видеохостинга — ролик посмотрели уже более 4,4 млрд раз.
Второе место заняли британский исполнитель Эд Ширан с песней Shape of You (2,8 млрд просмотров), третье — французы Джей Бальвин и Уилли Уильям с клипом «Mi Gente» (1,3 млрд).
Светлана Анурова, менеджер по связям с общественностью Google Россия: «Рейтинг этого года можно назвать по-настоящему международным… Российский рейтинг музыкальных клипов* 2017 года также радует своим разнообразием. Кумиры 90-ых завоевывают YouTube, блогеры спорят с рэперами, а баттлы становятся самой обсуждаемой темой года — в общем, не заскучаешь!»
На первом месте в России — музыканты из украинской группы «Грибы» с песней «Тает лед», их клип собрал больше всего просмотров в России в уходящем году. На второй позиции — группа «Время и Стекло» с песней «На Стиле». Первую тройку замыкает ролик Эльдара Джарахова «БЛОКЕРЫ» при участии настоящих звезд русского YouTube Макса +100500, EeOneGuy, Юрия Хованского, Big Russian Boss и других.
В рейтинг также вошли рэпер Pharaoh со клипом на песню «Дико, например», «Ленинград» с композицией Ч. П. Х. А замкнул десятку лидеров «любимец мам и бабушек» Дмитрий Маликов.
Второе место заняли британский исполнитель Эд Ширан с песней Shape of You (2,8 млрд просмотров), третье — французы Джей Бальвин и Уилли Уильям с клипом «Mi Gente» (1,3 млрд).
Светлана Анурова, менеджер по связям с общественностью Google Россия: «Рейтинг этого года можно назвать по-настоящему международным… Российский рейтинг музыкальных клипов* 2017 года также радует своим разнообразием. Кумиры 90-ых завоевывают YouTube, блогеры спорят с рэперами, а баттлы становятся самой обсуждаемой темой года — в общем, не заскучаешь!»
На первом месте в России — музыканты из украинской группы «Грибы» с песней «Тает лед», их клип собрал больше всего просмотров в России в уходящем году. На второй позиции — группа «Время и Стекло» с песней «На Стиле». Первую тройку замыкает ролик Эльдара Джарахова «БЛОКЕРЫ» при участии настоящих звезд русского YouTube Макса +100500, EeOneGuy, Юрия Хованского, Big Russian Boss и других.
В рейтинг также вошли рэпер Pharaoh со клипом на песню «Дико, например», «Ленинград» с композицией Ч. П. Х. А замкнул десятку лидеров «любимец мам и бабушек» Дмитрий Маликов.
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