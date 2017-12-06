Названы имена участников покушения на Терезу Мэй

Вестминстерский магистратский суд оставил в предварительном заключении двоих мужчин, обвиняемых в покушении на
премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.
В полиции Лондона сообщили, что задержанные — 20-летний Наимур Захария Рахман и 21-летний Мохаммед Акиб Имран — обвиняются в планировании терактов. Помимо этого, по словам главы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Дина Хейдона, одному из них предъявлены обвинения в связи с планированием теракта против Даунинг-стрит.
Хейдон также подтвердил, что целью теракта была премьер-министр Тереза Мэй.
Накануне глава разведки MI5 Эндрю Паркер сообщил, что исламисты готовили покушение на жизнь премьер-министра Великобритании. План покушения предполагал взрыв бомбы у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит и атаку с ножами.
Хейдон также подтвердил, что целью теракта была премьер-министр Тереза Мэй.
Накануне глава разведки MI5 Эндрю Паркер сообщил, что исламисты готовили покушение на жизнь премьер-министра Великобритании. План покушения предполагал взрыв бомбы у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит и атаку с ножами.
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