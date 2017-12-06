В Крыму нашли останки обезглавленных жертв древней массовой казни

В Крыму археологи впервые нашли захоронение жертв массовой казни времен Золотой Орды.
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Массовое захоронение было обнаружено в Бахчисарайском районе во время обследования мест, где пройдет трасса «Таврида». Археологи нашли два рва, заполненных останками обезглавленных людей.
Сергей Внуков, руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции: «Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей — всего более 70 останков, со следами отрубов… Все без черепов, хаотично сброшенные. Это жертвы массовой казни пленных. Картина для нас необычная».
По двум найденным наконечникам от стрел можно сделать вывод о том, что находка относится к X-XIII веками, периоду Золотой Орды. Определить более точную дату поможет радиоуглеродный анализ останков.
Как отмечает ТАСС, Институт археологии РАН проводит исследования по всей протяженности будущей трассы «Таврида». Во время раскопок были обнаружены курганы, а также остатки построек, относящиеся к каменному и бронзовому векам, античному периоду и средневековью.
Сергей Внуков, руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции: «Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей — всего более 70 останков, со следами отрубов… Все без черепов, хаотично сброшенные. Это жертвы массовой казни пленных. Картина для нас необычная».
По двум найденным наконечникам от стрел можно сделать вывод о том, что находка относится к X-XIII веками, периоду Золотой Орды. Определить более точную дату поможет радиоуглеродный анализ останков.
Как отмечает ТАСС, Институт археологии РАН проводит исследования по всей протяженности будущей трассы «Таврида». Во время раскопок были обнаружены курганы, а также остатки построек, относящиеся к каменному и бронзовому векам, античному периоду и средневековью.
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