«Забрали бабки, забрали пивасик»: банда подростков-убийц держала в страхе весь район

В Смоленске допросили подростков, которые на протяжении долгого времени грабили и избивали людей. Известно об этом стало после того, как в Сети появилась запись одной из якобы участниц этих преступлений. 15-летняя школьница, не стесняясь в выражениях, описала, как она и ее друзья до смерти избили мужчину.

На прогулку в тот вечер девятиклассница вышла с двумя такими же несовершеннолетними — подростками 13 и 16 лет. Они зашли за спиртным, а после, по признанию школьницы, до смерти избили прохожего.



Алина, школьница: «Забрали бабки, забрали пивасик. Такая бью ему по лицу, ну и все, отошла. А друг просто начал танцевать на мужике, на его голове. Я не поняла, что мы наделали».



Погибшего 40-летнего мужчину нашли во дворе дома. И никто не мог предположить, что это могли сделать несовершеннолетние.



Наталья Зуева, старший помощник руководителя СУ СКР по региону: «Преступление ими было совершенно с целью хищения денежных средств и имущества у потерпевшего. Кроме того, подростки проверяются на причастность к другим преступлениям».



Возможно, погибший был не единственной жертвой подростков — с похожими травмами в больницу госпитализирован еще один человек, сейчас он в коме. О том, что подростки держали в страхе едва ли не весь район, рассказывают их знакомые.



Никита, знакомый: «Это в порядке вещей, каждую субботу они собираются. Они нажрались, им скучно, они идут бить людей и забирать деньги. Чтобы еще купить. Но тут они уже переборщили, ужас».



По страницам в соцсетях сразу можно понять, что это подростки с весьма странными увлечениями. Например, в своем профиле девятиклассница то поет о тяжелой бандитской судьбе, то выкладывает откровенные ролики. У ее 16-летнего друга едва ли не каждое фото и видео — с оружием в руках. Мелькает и фашистская символика.



Уголовное дело в СК пока возбудили по двум статьям — «Приченение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и «Разбой». Отвечать за всех, похоже, придется самому старшему — 16-летнему школьнику. Его задержали, и сейчас решается вопрос об аресте. Еще один подозреваемый пока не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. А 15-летняя девушка пока проходит по делу как свидетель.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.