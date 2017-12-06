Захарова: российских журналистов пытаются завербовать в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон в беспрецедентном давлении на российские СМИ.
По словам Захаровой, дело доходило даже до попыток вербовки журналистов сотрудниками американских спецслужб.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В последнее время представители российских средств массовой информации, в том числе в США, стали подвергаться жесткому давлению со стороны спецслужб, а именно попыткам вербовки».
Захарова уточнила, что речь идет о так называемых подходах к журналистам как государственных, так и негосударственных российским СМИ.
Также Захарова описала один из таких случаев — сначала сотруднику СМИ предлагали сотрудничество, потом «пытались действовать через подкуп», после чего «перешли к психологическому давлению, а затем — к прямым угрозам. О том, сотрудников каких именно российских СМИ пытались завербовать, Захарова не рассказала.
Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что в Москве происходящее расценивают как акт агрессии в отношении РФ и посягательство на свободу слова.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: „Это — агрессия, агрессия в информационном плане не только в отношении Российской Федерации, мы это рассматриваем как посягательство на свободу слова в мире в целом“».
Напомним, ранее телеканал RT America по требованию Минюста США зарегистрировался в качестве иностранного агентства. Кроме того, репортерам запретили освещать работу Конгресса. В России были приняты ответные меры, под которые, в частности, попали «Радио Свобода» и «Голос Америки».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В последнее время представители российских средств массовой информации, в том числе в США, стали подвергаться жесткому давлению со стороны спецслужб, а именно попыткам вербовки».
Захарова уточнила, что речь идет о так называемых подходах к журналистам как государственных, так и негосударственных российским СМИ.
Также Захарова описала один из таких случаев — сначала сотруднику СМИ предлагали сотрудничество, потом «пытались действовать через подкуп», после чего «перешли к психологическому давлению, а затем — к прямым угрозам. О том, сотрудников каких именно российских СМИ пытались завербовать, Захарова не рассказала.
Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что в Москве происходящее расценивают как акт агрессии в отношении РФ и посягательство на свободу слова.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: „Это — агрессия, агрессия в информационном плане не только в отношении Российской Федерации, мы это рассматриваем как посягательство на свободу слова в мире в целом“».
Напомним, ранее телеканал RT America по требованию Минюста США зарегистрировался в качестве иностранного агентства. Кроме того, репортерам запретили освещать работу Конгресса. В России были приняты ответные меры, под которые, в частности, попали «Радио Свобода» и «Голос Америки».
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