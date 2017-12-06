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    Захарова: российских журналистов пытаются завербовать в США

    11 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    Захарова: российских журналистов пытаются завербовать в США

    Захарова: российских журналистов пытаются завербовать в США

    Захарова: российских журналистов пытаются завербовать в США
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон в беспрецедентном давлении на российские СМИ.

    По словам Захаровой, дело доходило даже до попыток вербовки журналистов сотрудниками американских спецслужб.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В последнее время представители российских средств массовой информации, в том числе в США, стали подвергаться жесткому давлению со стороны спецслужб, а именно попыткам вербовки».

    Захарова уточнила, что речь идет о так называемых подходах к журналистам как государственных, так и негосударственных российским СМИ.

    Также Захарова описала один из таких случаев — сначала сотруднику СМИ предлагали сотрудничество, потом «пытались действовать через подкуп», после чего «перешли к психологическому давлению, а затем — к прямым угрозам. О том, сотрудников каких именно российских СМИ пытались завербовать, Захарова не рассказала.

    Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что в Москве происходящее расценивают как акт агрессии в отношении РФ и посягательство на свободу слова.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: „Это — агрессия, агрессия в информационном плане не только в отношении Российской Федерации, мы это рассматриваем как посягательство на свободу слова в мире в целом“».

    Напомним, ранее телеканал RT America по требованию Минюста США зарегистрировался в качестве иностранного агентства. Кроме того, репортерам запретили освещать работу Конгресса. В России были приняты ответные меры, под которые, в частности, попали «Радио Свобода» и «Голос Америки».

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