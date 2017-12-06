В Минздраве сообщили об исторически низких показателях смертности при родах

Материнская и младенческая смертность в России достигли самых низких показателей за всю историю Российской Федерации, сообщила глава Минздрава РФ.
В 2017 году материнская и младенческая смертность достигли самых низких показателей за всю историю России, сообщила во время выступления в Госдуме министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Младенческая смертность снизилась на 10,2% до 5,3 на тысячу родившихся живыми и более чем в 2 раза по сравнению с 2005 годом. Материнская смертность снизилась более чем в 2,5 раза до 10 случаев на 100 тысяч по результатам 2016 года. «А по данным 10 месяцев (2017 года) уже 7,3 на 100 тысяч. Коллеги, в советское время этот показатель был 120. Просто для того, чтобы мы вспомнили и сопоставили», отметила Скворцова.
По словам министра, важный вклад в снижении смертности при родах внесла система перинатальных центров, передает «Интерфакс».
Напомним, на прошлой неделе российский лидер заявил о масштабной перезагрузке демографической политики, которая направленна на повышение рождаемости в стране. Новые стимулы появятся уже в январе следующего года. Во время своего выступления Владимир Путин отметил, что создание перинатальных центров дало блестящие результаты. «В некоторых регионах женская смертность, материнская вообще до нуля упала… Такого никогда не было у нас в стране. Младенческая смертность у нас ниже, чем в Европе сейчас», — подчеркнул президент.
Младенческая смертность снизилась на 10,2% до 5,3 на тысячу родившихся живыми и более чем в 2 раза по сравнению с 2005 годом. Материнская смертность снизилась более чем в 2,5 раза до 10 случаев на 100 тысяч по результатам 2016 года. «А по данным 10 месяцев (2017 года) уже 7,3 на 100 тысяч. Коллеги, в советское время этот показатель был 120. Просто для того, чтобы мы вспомнили и сопоставили», отметила Скворцова.
По словам министра, важный вклад в снижении смертности при родах внесла система перинатальных центров, передает «Интерфакс».
Напомним, на прошлой неделе российский лидер заявил о масштабной перезагрузке демографической политики, которая направленна на повышение рождаемости в стране. Новые стимулы появятся уже в январе следующего года. Во время своего выступления Владимир Путин отметил, что создание перинатальных центров дало блестящие результаты. «В некоторых регионах женская смертность, материнская вообще до нуля упала… Такого никогда не было у нас в стране. Младенческая смертность у нас ниже, чем в Европе сейчас», — подчеркнул президент.
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