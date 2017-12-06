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    В Минздраве сообщили об исторически низких показателях смертности при родах

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    В Минздраве сообщили об исторически низких показателях смертности при родах

    В Минздраве сообщили об исторически низких показателях смертности при родах

    В Минздраве сообщили об исторически низких показателях смертности при родах
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Материнская и младенческая смертность в России достигли самых низких показателей за всю историю Российской Федерации, сообщила глава Минздрава РФ.

    В 2017 году материнская и младенческая смертность достигли самых низких показателей за всю историю России, сообщила во время выступления в Госдуме министр здравоохранения Вероника Скворцова.

    Младенческая смертность снизилась на 10,2% до 5,3 на тысячу родившихся живыми и более чем в 2 раза по сравнению с 2005 годом. Материнская смертность снизилась более чем в 2,5 раза до 10 случаев на 100 тысяч по результатам 2016 года. «А по данным 10 месяцев (2017 года) уже 7,3 на 100 тысяч. Коллеги, в советское время этот показатель был 120. Просто для того, чтобы мы вспомнили и сопоставили», отметила Скворцова.

    По словам министра, важный вклад в снижении смертности при родах внесла система перинатальных центров, передает «Интерфакс».

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