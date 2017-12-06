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    В Нижнем Новгороде полицейский застрелил соседа и покончил с собой

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    В Нижнем Новгороде полицейский застрелил соседа и покончил с собой

    В Нижнем Новгороде полицейский застрелил соседа и покончил с собой

    Полицейский из Нижнего Новгорода скончался в больнице после убийства соседа и попытки покончить с собой.

    Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, застрелившего своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

    Пресс-служба СУ СК по Нижегородской области: «По версии следствия, 5 декабря 2017 года в вечернее время в доме по улице Паскаля Ленинского района города Нижнего Новгорода подозреваемый произвел три выстрела из оружия в соседа, а затем попытался совершить суицид».

    Обоих мужчин госпитализировали, и оба вскоре скончались в больницах от ран.

    Как сообщают местные СМИ, и преступник, и жертва были полицейскими. Следователи рассматривают бытовой конфликт в качестве причины произошедшего. По некоторым данным, сосед пытался помешать преступнику покончить с собой.

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