Знаменитой детской больнице имени Филатова исполнилось 175 лет

Сегодня исполняется 175 лет знаменитой больнице имени Филатова — первой в Москве, где стали лечить детей. Туда едут со всей России, иногда за единственным шансом на спасение.

Красивое здание в центре Москвы могло быть и картинной галереей, и музеем, и музыкальной школой. Но князь Александр Щербатов в 1885 году подарил собственное владение и роскошный парк рядом с ним самой первой в Москве детской больнице, названной в честь педиатра Нила Филатова.



На операциях главного детского хирурга столицы Александра Разумовского часто присутствуют больше десятка молодых врачей. По сути, именно в Филатовской больнице они получают необходимый практический опыт. Здесь, например, разработали новейшую методику удаления органов практически без использования скальпелей, без разрезов. На коже медики проделывают лишь несколько крохотных отверстий. Все происходящее внутри крохотного тельца в это время видно на мониторе, а результату могут позавидовать даже филиппинские хилеры.



Диагностику здесь проводят с помощью рентгеновского аппарата, который в 3D-проекции позволяет определить патологии у маленького пациента. Ребенку вводится специальный раствор, который окрашивает протоки и позволяет наглядно увидеть, что в организме течет не так. Подобные методы сложны, но именно благодаря им Александр Разумовский и другие хирурги потом принимают решение о способе лечения. В больнице говорят, что некоторые новейшие методы используются лишь в США, Японии и в Филатовской больнице.



Но, несмотря на красивый особняк и новейшее оборудование, закупаемое столичными властями, главный капитал Филатовской больницы — ее сотрудники, к которым на лечение с самыми тяжелыми заболеваниями едут дети со всей России. Знают, что здесь им всегда помогут.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлева.