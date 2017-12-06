Олимпийская чемпионка Хоркина: против РФ идет «идеологическая война»

Приходит масса новых комментариев по поводу отстранения российской сборной от Олимпиады. Эта тема находится в центре внимания российских болельщиков, политиков и юристов, но прежде всего высказываются спортсмены и тренеры.
12 декабря российским олимпийцам предстоит сделать сложный выбор — ехать в Южную Корею без права выступать с национальной символикой или не ехать. Принятое решение МОК они называют бездоказательным и основанным на политическом рассчете.
Александр Бессмертных, лыжник: «Если мистер Бах (Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета) говорит, что он дает шанс „чистым“ спортсменам принять участие в Олимпийских играх, но они не доказали, что Легков — „грязный“ спортсмен. О чем тут говорить?»
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер по фигурному катанию: «Это просто убийство нашего национального спорта. Конечно, мы постараемся. Мы переживем. И не такое переживали».
Российские звезды спорта и победители Олимпиад прошлых лет комментируют ситуацию по-разному. В эксклюзивном интервью НТВ двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков предложил поддержать тех атлетов, которые решат ехать в Пхёнчхан.
Сергей Чепиков: «Я призываю, чтобы общество, и общество болельщиков в том числе, не раскололось на два лагеря. Тех спортсменов, которые примут решение выступать, нужно все равно поддержать, болеть за них, ведь они все равно представляют нашу страну».
А двукратная чемпионка Игр Светлана Хоркина выступила с инициативой провести вместо Пхёнчхана альтернативные открытые игры в России.
Светлана Хоркина: «Нужно смотреть глубже, это не самостоятельное решение исполкома МОК, оно согласовано заранее с кем-то. Это идеологическая война. Вы же понимаете, что Олимпиада в Сочи объединила страну».
Александр Бессмертных, лыжник: «Если мистер Бах (Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета) говорит, что он дает шанс „чистым“ спортсменам принять участие в Олимпийских играх, но они не доказали, что Легков — „грязный“ спортсмен. О чем тут говорить?»
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер по фигурному катанию: «Это просто убийство нашего национального спорта. Конечно, мы постараемся. Мы переживем. И не такое переживали».
Российские звезды спорта и победители Олимпиад прошлых лет комментируют ситуацию по-разному. В эксклюзивном интервью НТВ двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков предложил поддержать тех атлетов, которые решат ехать в Пхёнчхан.
Сергей Чепиков: «Я призываю, чтобы общество, и общество болельщиков в том числе, не раскололось на два лагеря. Тех спортсменов, которые примут решение выступать, нужно все равно поддержать, болеть за них, ведь они все равно представляют нашу страну».
А двукратная чемпионка Игр Светлана Хоркина выступила с инициативой провести вместо Пхёнчхана альтернативные открытые игры в России.
Светлана Хоркина: «Нужно смотреть глубже, это не самостоятельное решение исполкома МОК, оно согласовано заранее с кем-то. Это идеологическая война. Вы же понимаете, что Олимпиада в Сочи объединила страну».
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