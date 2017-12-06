«Лаборатория Касперского»: Россия стала лакомым куском для китайских кибершпионов

В «Лаборатории Касперского» рассказали об активизации китайских хакеров, устраивающих атаки на российские госструктуры и военную промышленность.
По словам главного антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Александра Гостева, всего на настоящий момент зарегистрировано около 100 группировок кибершпионов, из них 24 говорят на китайском.
Специалист подчеркнул, что в 2017 году были зарегистрированы атаки некоторых из них на российские госструктуры, военную промышленность и компании нефтегазовой отрасли.
При этом Гостев обратил внимание на то, что Россия является «лакомым куском» для кибершпионов. Так, в 2017 году фокус атак китайских хакеров сместился с США на РФ, передает «Интерфакс».
Специалист подчеркнул, что в 2017 году были зарегистрированы атаки некоторых из них на российские госструктуры, военную промышленность и компании нефтегазовой отрасли.
При этом Гостев обратил внимание на то, что Россия является «лакомым куском» для кибершпионов. Так, в 2017 году фокус атак китайских хакеров сместился с США на РФ, передает «Интерфакс».
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