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    «Лаборатория Касперского»: Россия стала лакомым куском для китайских кибершпионов

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    • Фото: Reuters © 2017, Aly Song
    «Лаборатория Касперского»: Россия стала лакомым куском для китайских кибершпионов

    «Лаборатория Касперского»: Россия стала лакомым куском для китайских кибершпионов

    «Лаборатория Касперского»: Россия стала лакомым куском для китайских кибершпионов
  • Фото: Reuters © 2017, Aly Song

    • В «Лаборатории Касперского» рассказали об активизации китайских хакеров, устраивающих атаки на российские госструктуры и военную промышленность.

    По словам главного антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Александра Гостева, всего на настоящий момент зарегистрировано около 100 группировок кибершпионов, из них 24 говорят на китайском.

    Специалист подчеркнул, что в 2017 году были зарегистрированы атаки некоторых из них на российские госструктуры, военную промышленность и компании нефтегазовой отрасли.

    При этом Гостев обратил внимание на то, что Россия является «лакомым куском» для кибершпионов. Так, в 2017 году фокус атак китайских хакеров сместился с США на РФ, передает «Интерфакс».

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