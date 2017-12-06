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    Московских водителей предупредили о снегопаде в среду

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    • Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС
    Московских водителей предупредили о снегопаде в среду

    Московских водителей предупредили о снегопаде в среду

    Московских водителей предупредили о снегопаде в среду
  • Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

    • Власти Москвы предупредили автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах из-за снегопада.

    Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах из-за приближающегося снегопада. Сообщение опубликовано на сайте ЦОДД.

    Центр организации дорожного движения правительства Москвы: «В случае ухудшения погодных условий и осложнения дорожной ситуации просим автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу — это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока».

    По данным Гидрометцентра, в среду в Москве выпадет до 3–5 мм осадков. Ожидается гололедица. Температура днем составит от -3 до -1 градуса, а ночью в столице похолодает до -7 градусов.

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