Московских водителей предупредили о снегопаде в среду

Власти Москвы предупредили автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах
из-за снегопада.
Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах из-за приближающегося снегопада. Сообщение опубликовано на сайте ЦОДД.
Центр организации дорожного движения правительства Москвы: «В случае ухудшения погодных условий и осложнения дорожной ситуации просим автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу — это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока».
По данным Гидрометцентра, в среду в Москве выпадет до 3–5 мм осадков. Ожидается гололедица. Температура днем составит от -3 до -1 градуса, а ночью в столице похолодает до -7 градусов.
Центр организации дорожного движения правительства Москвы: «В случае ухудшения погодных условий и осложнения дорожной ситуации просим автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу — это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока».
По данным Гидрометцентра, в среду в Москве выпадет до 3–5 мм осадков. Ожидается гололедица. Температура днем составит от -3 до -1 градуса, а ночью в столице похолодает до -7 градусов.
Комментарии