В Ульяновске наказали контролера, не пускавшую в автобус инвалидов с собаками

Сотрудница автовокзала в Ульяновске, где инвалидов не пускали в автобус с собаками, привлечена к дисциплинарной ответственности.
В правительстве Ульяновской области изучили видеозапись конфликта пассажиров-инвалидов и контролера автобуса из-за отсутствия билетов для собак-поводырей. Сотрудницу вокзала признали неправой и применили дисциплинарное взыскание. А дирекция автовокзала извинилась перед пассажирам, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин.
Чиновник подчеркнул, что всем сотрудникам вокзала проведут дополнительный инструктаж и расскажут правила перевозки пассажиров с домашними животными, а также инвалидов по зрению в сопровождении с собак-поводырей. По правилам, плата за перевозку собак-поводырей не взимается, но нужно показать специальный паспорт, что собака прошла специальное обучение.
При этом в администрации подчеркнули, что на собаках не было намордника, и это считается нарушением. «Собака-поводырь должна иметь ошейник, намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает», — подчеркнул Тюрин.
Инцидент произошел на днях на центральном автовокзале в Ульяновске. Ролик, на котором видно, как пассажиры вступаются за инвалидов с собаками, вызвал широкое обсуждение. После публикации видео в Сети, конфликтом заинтересовалась прокуратура.
Чиновник подчеркнул, что всем сотрудникам вокзала проведут дополнительный инструктаж и расскажут правила перевозки пассажиров с домашними животными, а также инвалидов по зрению в сопровождении с собак-поводырей. По правилам, плата за перевозку собак-поводырей не взимается, но нужно показать специальный паспорт, что собака прошла специальное обучение.
При этом в администрации подчеркнули, что на собаках не было намордника, и это считается нарушением. «Собака-поводырь должна иметь ошейник, намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает», — подчеркнул Тюрин.
Инцидент произошел на днях на центральном автовокзале в Ульяновске. Ролик, на котором видно, как пассажиры вступаются за инвалидов с собаками, вызвал широкое обсуждение. После публикации видео в Сети, конфликтом заинтересовалась прокуратура.
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