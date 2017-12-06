Адвокат рассказал о страхе Родченкова за свою жизнь

Информатор WADA Родченков выразил опасения за свою жизнь, несмотря на предоставленную ему программу защиты свидетелей.
Информатор WADA Григорий Родченков будет вынужден «всю жизнь оглядываться через плечо», заявил адвокат беглого экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Джим Уолден. Слова адвоката передает портал Inside The Games.
По словам Уолдена, Родченков «горд» решением МОК об отстранении российской сборной от Олимпийских игр, и считает его правильным, однако теперь боится за свою жизнь, даже несмотря на предоставленную США программу защиты свидетелей. Уолден описал Кремль как «очень решительного и трудного противника» Родченкова.
Ранее Родченков через своего адвоката заявил, что требует официальных извинений от России, в противном случае намерен предоставить больше сведений о российских спортсменах, принимавших допинг. По словам адвоката, существует некая «секретная папка» с данными о «тысячах и тысячах образцов» — пробах с Олимпийских игр и других соревнований.
Напомним, в конце ноября Следственный комитет РФ объявил, что получил доказательства уязвимости базы данных Московской антидопинговой лаборатории и сведения, что Родченков из США имел возможность изменять эти данные.
Во вторник вечером было обнародовано решение Международного олимпийского комитета о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Российской сборной разрешено участвовать в Играх-2018 только под олимпийским флагом. Несколько российских спортивных чиновников, включая вице-премьера Виталия Мутко, пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц. Олимпийский комитет России также обязали возместить 15 млн долларов, потраченные МОК на расследования в отношении российских спортсменов.
По словам Уолдена, Родченков «горд» решением МОК об отстранении российской сборной от Олимпийских игр, и считает его правильным, однако теперь боится за свою жизнь, даже несмотря на предоставленную США программу защиты свидетелей. Уолден описал Кремль как «очень решительного и трудного противника» Родченкова.
Ранее Родченков через своего адвоката заявил, что требует официальных извинений от России, в противном случае намерен предоставить больше сведений о российских спортсменах, принимавших допинг. По словам адвоката, существует некая «секретная папка» с данными о «тысячах и тысячах образцов» — пробах с Олимпийских игр и других соревнований.
Напомним, в конце ноября Следственный комитет РФ объявил, что получил доказательства уязвимости базы данных Московской антидопинговой лаборатории и сведения, что Родченков из США имел возможность изменять эти данные.
Во вторник вечером было обнародовано решение Международного олимпийского комитета о временной дисквалификации Олимпийского комитета России. Российской сборной разрешено участвовать в Играх-2018 только под олимпийским флагом. Несколько российских спортивных чиновников, включая вице-премьера Виталия Мутко, пожизненно отстранены от посещения Олимпийских игр в качестве официальных лиц. Олимпийский комитет России также обязали возместить 15 млн долларов, потраченные МОК на расследования в отношении российских спортсменов.
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