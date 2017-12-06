Житель Екатеринбурга попытался взорвать девятиэтажку

В Екатеринбурге задержали мужчину, который решил устроить взрыв газа после ссоры с матерью.
38-летний житель Екатеринбурга в ночь на 6 декабря в очередной раз избил свою мать. Женщина же, защищаясь, плеснула в сына кипятком и сбежала к соседям, которые вызвали полицию.
Когда стражи порядка прибыли на место ЧП, мужчина открыл газ и пообещал взорвать девятиэтажный дом.
В результате жильцов пришлось эвакуировать. Приехавшие по вызову газовщики перекрыли подачу газа. В настоящее время виновник ЧП арестован на 48 часов, передает Ura.ru.
Напомним, 9 ноября после взрыва бытового газа в Ижевске обрушился подъезд. В результате погибли семь человек, в том числе два ребенка. По данным следствия, взрыв устроил жилец дома Александр Копытов — безработный и бывший наркоман. Он признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.
На этой неделе похожий случай произошел в Новотроицке Оренбургской области. Там задержали мужчину, который собирался взорвать бытовой газ в квартире жилого дома.
Когда стражи порядка прибыли на место ЧП, мужчина открыл газ и пообещал взорвать девятиэтажный дом.
В результате жильцов пришлось эвакуировать. Приехавшие по вызову газовщики перекрыли подачу газа. В настоящее время виновник ЧП арестован на 48 часов, передает Ura.ru.
Напомним, 9 ноября после взрыва бытового газа в Ижевске обрушился подъезд. В результате погибли семь человек, в том числе два ребенка. По данным следствия, взрыв устроил жилец дома Александр Копытов — безработный и бывший наркоман. Он признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.
На этой неделе похожий случай произошел в Новотроицке Оренбургской области. Там задержали мужчину, который собирался взорвать бытовой газ в квартире жилого дома.
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