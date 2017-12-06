В новогодние каникулы в Москве ограничат продажу алкоголя

На протяжении всех новогодних каникул в Москве будет ограничена продажа алкоголя в местах массовых гуляний.
В Москве в новогоднюю ночь и на время всех рождественских каникул ограничат продажу алкоголя. Запрет будет действовать во всех местах массовых гуляний, включая парки и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Пресс-служба департамента: «В новогодние праздники в местах проведения массовых мероприятий ограничат продажу крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре».
Ограничения также касаются пива и слабоалкогольных напитков. В пресс-службе уточнили, что все магазины, рестораны и кафе, которые находятся рядом с местами массовых мероприятий, получат рекомендации по ограничению продажи спиртного.
Пресс-служба департамента: «В новогодние праздники в местах проведения массовых мероприятий ограничат продажу крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре».
Ограничения также касаются пива и слабоалкогольных напитков. В пресс-службе уточнили, что все магазины, рестораны и кафе, которые находятся рядом с местами массовых мероприятий, получат рекомендации по ограничению продажи спиртного.
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